26-05-2017 18:20

150 músicos interpretam a “Missa Tornacum” em Peraboa

Mais de 150 músicos do Conservatório da Covilhã, EPABI e Orfeão interpretam a “Missa Tornacum” esta noite (21h30), na igreja matriz de Peraboa (Covilhã).

Além daquela obra de André Waignein para orquestra de sopros e coro, este recital de música sacra inclui algumas composições de J.S. Bach e W.A. Mozart. O concerto está inserido no festival MaioMusicall, organizado pelo Conservatório da Covilhã, e conta com o apoio da Paróquia de Peraboa. A entrada é livre.