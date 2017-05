26-05-2017 17:46

Acampamento Distrital de Bombeiros este fim-de-semana no Parque Urbano do Rio Diz (Guarda)

A Federação de Bombeiros do Distrito da Guarda (FBDG) promove no fim-de-semana o acampamento distrital. O Juvebombeiro decorre no Parque Urbano do Rio Diz, na Guarda.

A atividade destina-se a jovens de todas as corporações do distrito, nomeadamente infantes, cadetes, estagiários e elementos do quadro activo, até aos 35 anos. Paralelamente, a a FBDG irá promover o Encontro Distrital do Quadro de Honra.