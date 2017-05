26-05-2017 16:11

Desfile solidário a favor da Casa da Sagrada Família

As crianças da Casa da Sagrada Família serão hoje as protagonistas de um desfile solidário cujos fundos angariados vão servir para lhes proporcionar férias.

A iniciativa, que tem início pelas 21 horas no auditório da Câmara da Guarda, destina-se a promover o bem-estar psicossocial dos jovens utentes daquela instituição da cidade e conta com a colaboração de cabeleireiros e lojas de vestuário.

O bilhete custa dois euros e pode ser adquirido na Casa da Sagrada Família e no “5 Sentidos – Espaço de Intervenção e de Reabilitação Psicoeducacional”, as duas entidades organizadoras do desfile.