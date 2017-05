26-05-2017 14:13

Congresso Empresarial da Beira Baixa arrancou hoje

Começou hoje, em Castelo Branco, o primeiro Congresso Empresarial da Beira Baixa, que terá lugar nas instalações da AEBB – Associação Empresarial da Beira Baixa.

A iniciativa, que decorre até domingo, é organizada pela AEBB, juntamente com o Jornal de Negócios e tem como lema como lema “Unir para Desenvolver a Região”. O objectivo deste encontro é promover a coesão territorial, por via da promoção estratégica do território, nos diversos eixos de desenvolvimento.

Paralelamente ao Congresso, terá lugar um showroom demonstrativo do que de melhor se faz na região, com a participação dos municípios e CIMs, empresas e outras instituições de apoio às PME. Este espaço pretende promover a região, os bons exemplos empresariais, inspirando futuros casos de sucesso e fomentando parcerias que proporcionem às PME, ambientes empresariais mais favoráveis.