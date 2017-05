25-05-2017 17:14

Exposição “O Desabrochar da Imprensa em Portugal à Beira e Depois do 25 de Abril” no Fundão

A Biblioteca Municipal Eugénio de Andrade, no Fundão, acolhe até 17 de junho a exposição “O desabrochar da imprensa em Portugal à beira e depois do 25 de Abril”, do Fundo J.-M. Nobre Correia. O Fundo J.-M. Nobre-Correia é constituído pela coleção de jornais e magazines europeus de todo o género, que o professor J.-M. Nobre-Correia reuniu ao longo de mais de 45 anos.