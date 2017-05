25-05-2017 15:15

Raia Histórica apresenta Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego

A Raia Histórica está a apresentar, no Cine-Teatro São Luis, em Pinhel, o Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego (SI2E).para os concelhos de Almeida, Figueira de Castelo Rodrigo, Mêda, Pinhel e Trancoso.

Este programa destina-se a apoiar iniciativas empresariais, através da criação ou da modernização de micro e pequenas empresas, e a criação de emprego.

No âmbito da estratégia de desenvolvimento local Castelos do Côa 2020 serão elegíveis projetos de investimento de montante até 100 mil euros, suscetíveis de beneficiar de um incentivo não reembolsável entre 40 e 50 por cento do investimento e de um apoio por posto de trabalho criado até 18 meses.

A dotação orçamental a afetar ao SI2E, através dos fundos FSE e FEDER, é de mais de 1,8 milhões de euros. Já os investimentos acima de 100 mil euros e inferior a 230 mil euros poderão candidatar-se ao aviso de concurso da CIMBSE, cuja dotação é de 4 milhões de euros para o seu território de intervenção (15 concelhos).

As candidaturas ao SI2E poderão ser formalizadas a partir de junho e até ao final do ano. Mais informações em www.raiahistorica.org e www.cimbse.pt.