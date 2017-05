25-05-2017 15:11

Feira do Pão em julho no Colmeal da Torre

A quarta edição da Feira do Pão acontece nos dias 1 e 2 de julho, no Colmeal da Torre (Belmonte).

Os expositores interessados em participar poderão efetuar a inscrição na Empresa Municipal de Belmonte, até ao dia 16 de junho.

O certame é organizado pela União de Freguesias de Belmonte e Colmeal da Torre, com o apoio do Município de Belmonte, da EMPDS e do CCDR Colmeal da Torre.