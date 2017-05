24-05-2017 16:15

ADRUSE apresenta Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego

A ADRUSE – Associação de Desenvolvimento Rural da Serra da Estrela, em parceria com a Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela, apresenta hoje o SI2E – Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego.

A sessão decorre pelas 18 horas, na Casa Municipal da Cultura de Seia, e tem como objetivo informar os potenciais beneficiários das condições e apoios existentes. O SI2E é uma medida de apoio às micro e pequenas empresas, nomeadamente ao nível do incentivo ao investimento e à criação de emprego.

No território da ADRUSE, que integra os concelhos de Celorico da Beira, Fornos de Algodres, Gouveia, Manteigas e Seia, o SI2E vai ser gerido pela ADRUSE, para investimentos que apresentem o limite máximo de valor elegível até 100 mil euros, e pela CIMBSE, quando o investimento elegível ultrapassar os 100 mil euros até ao limite de 235 mil euros.