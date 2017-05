24-05-2017 15:26

ANAC apresenta regras para utilização de drones na UBI

A Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) apresenta publicamente na Universidade da Beira Interior (UBI) a campanha “Voa na Boa”, onde dá conta do regulamento que estabelece as normas aplicáveis à utilização de aeronaves civis não tripuladas, usualmente conhecidas como “drones”. A sessão está a decorrer no Anfiteatro 8.01 da Faculdade de Engenharia. “Voa na Boa” destina-se a divulgar as novas regras e promover a utilização de drones de forma segura e responsável, numa altura em que o céu de Portugal tem vindo a ser utilizado de forma crescente por este novo tipo de aeronaves. A ANAC, a autoridade que regula a aviação civil em Portugal, considera fundamental dar conta dos riscos, que podem pôr em causa a segurança de pessoas e bens, bem como das outras aeronaves.