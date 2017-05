24-05-2017 13:07

Nicolas Matias é campeão nacional de esgrima

O Penta Clube da Covilhã (PCC) protagonizou um feito histórico no domingo ao sagrar-se vice-campeão nacional por equipas na arma de sabre, enquanto na véspera Nicolas Matias tinha conquistado o título sénior.

Ainda júnior, o jovem luso-descendente mostrou a sua superioridade na mesma arma, tendo defrontado nas meias-finais o colega de equipa José Pedro Godinho, que conseguiu a medalha de bronze. Na final, Nicolas Matias venceu Nuno Esteves por 15/9. Coletivamente, a equipa do PCC (Nicolas Matias, José Pedro Godinho e José Godinho) só perdeu na final por escassos três pontos. O PCC foi o primeiro clube do interior do país a conquistar o segundo lugar do Nacional.