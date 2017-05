24-05-2017 12:32

Comboio Turístico da Cereja a partir desta sexta-feira

No âmbito da campanha de promoção da Cereja do Fundão 2017, o Município do Fundão organizará, todos os fins-de-semana, entre os dias 27 de maio e 2 de julho, incluindo durante a Festa da Cereja, visitas de comboio turístico com vista panorâmica pelos pomares de cereja em Alcongosta. O comboio sairá da paragem de autocarro de Alcongosta e realiza um percurso de 50 minutos proporcionando a observação dos cerejais que embelezam a paisagem desta localidade. O percurso será acompanhado por um guia turístico, que fará a interpretação da paisagem, e irá realizar-se às 10, 11, 15, 16 e 17 horas. É necessária marcação prévia no Posto de Turismo do Fundão, sito na rua 5 de Outubro, ou através do contacto telefónico 275 779 040.