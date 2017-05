24-05-2017 11:44

PS candidata Esmeraldo Carvalhinho em Manteigas

O ex-presidente socialista da Câmara Municipal de Manteigas, Esmeraldo Carvalhinho, volta a candidatar-se ao cargo, pelo PS, nas eleições autárquicas de 1 de outubro.

O candidato, com 62 anos, atual vereador da oposição, volta a recandidatar-se à liderança da autarquia de Manteigas após ter deixado a presidência há quatro anos, quando perdeu as eleições com o atual autarca social-democrata José Manuel Biscaia.

Esmeraldo Carvalhinho, que foi presidente do município de Manteigas no mandato de 2009-2013, exerceu anteriormente as funções de vereador e de vice-presidente da Câmara Municipal da Guarda.

O socialista disse hoje à Lusa que volta a candidatar-se ao cargo de líder do executivo municipal de Manteigas a convite da Comissão Política local do PS, que aprovou o seu nome por unanimidade.

Explicou que o partido reconhece que liderou «um projeto de quatro anos» que divulgou Manteigas no exterior «como nunca tinha acontecido», ao nível dos desportos de montanha e da natureza e com a candidatura do Vale Glaciar do Zêzere às Sete Maravilhas Naturais de Portugal.

«O PS entendeu que era um projeto que tinha muito mais para dar e que tinha ficado cerceado pela inglória das eleições de 2013, em que perdemos. Nesse sentido, o PS resolveu convidar-me e eu, depois de ter refletido e depois de ter auscultado a vontade da população, que me parece neste momento que quer, de facto, mais uma vez a mudança em relação à força política que tinha estado 16 anos no poder e agora mais quatro, já são 20 anos, aceitei ser candidato», justificou.

Com a candidatura, Esmerando Carvalhinho tenciona regressar ao poder autárquico e «retomar o grande projeto de desenvolvimento» do concelho que, na sua opinião, assenta em duas premissas: a valorização e a promoção do território em todas as suas vertentes.

O candidato assume que a sua intenção é continuar o projeto que desenvolveu nos quatro anos em que foi líder do executivo municipal, reconhecendo que é «preciso recuperar o tempo perdido».

O município de Manteigas é atualmente presidido pelo social-democrata José Manuel Biscaia, que se recandidata este ano pelo PSD. No atual executivo, o PSD tem a maioria, com três elementos, e o PS possui dois.