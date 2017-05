23-05-2017 17:17

EDP remodela rede aérea de baixa tensão e iluminação pública em Póvoa de Atalaia

A EDP Distribuição concluiu a remodelação da rede aérea de baixa tensão/iluminação pública ( BT/IP ) de Póvoa da Atalaia (Fundão).

A EDP tem investido nas localidades de menor dimensão, com o objetivo de «garantir a excelência na qualidade do serviço por si prestado na sua área geográfica», refere em comunicado. Esta obra, executada no âmbito da requalificação de ativos e visando o reforço da qualidade do serviço, consistiu na substituição das linhas de cobre nu por cabo troçada LXS 4x50+16, numa extensão de, aproximadamente, 600 metros, tendo-se aproveitado a oportunidade para proceder à alteração do seu traçado, desviando a mesma, nalguns troços, de terreno particular para o domínio público, e à substituição de focos de IP, dotados de luminárias obsoletas, por focos poste/fachada com luminárias LED VCA F 25W.

A EDP Distribuição garante estar atenta às necessidades de forma a assegurar a «excelência no serviço prestado à população»