23-05-2017 16:16

Revista “Motricidade” apresenta evolução do Departamento de Ciências do Desporto

A revista científica “Motricidade” dedica o Editorial do seu último número ao Departamento de Ciências do Desporto (DCD) da Universidade da Beira Interior, onde é apresentada a evolução do DCD ao longo dos últimos anos, com enfoque no trabalho de investigação.

Da autoria do docente Mário Marques, o artigo apresenta as mudanças introduzidas a vários níveis e que tiveram como um dos corolários do sucesso o reconhecimento do Ranking de Shangai, obtido no final de 2016. O DCD foi colocado nessa listagem como uma das 80 melhores escolas da área de ciências do desporto de todo o mundo.