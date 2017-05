23-05-2017 15:59

Feira Medieval em Pinhel

De 2 a 4 de junho, a cidade de Pinhel vai recuar no tempo e viver três dias de grande animação ao estilo medieval. Depois do êxito conquistado na estreia (em 2015) e reafirmado na segunda edição (2016), Pinhel aguarda com grande expetativa a terceira edição da Feira Medieval da Cidade Falcão – Guarda-Mor do Reino e Senhorios de Portugal. Partindo da grande praça central, frente aos Paços do Concelho, e prosseguindo pelas ruas do Centro Histórico, a Feira Medieval culminará junto ao Castelo de Pinhel. Com cerca de 80 mercadores confirmados, serão variados os atrativos deste fim de semana pautado por manjares, tabernas, cortejos, torneios, teatro, música, dança, animação de rua e uma forte componente cénica baseada em referências históricas de Pinhel e da região. Do vasto programa destes três dias, destaque ainda para a realização de uma Ceia Medieval, a realizar no dia 3, que contará com cerca de 350 comensais.