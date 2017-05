23-05-2017 13:40

Comportamento humano em contexto militar debatido na UBI

A Força Aérea Portuguesa (AFA), no âmbito das comemorações do seu 65º aniversário, promove hoje, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas (FCSH) da Universidade da Beira Interior, a conferência “Comportamento Humano em Contexto Militar”, onde a experiência e know-how sobre este tema será apresentado por investigadores do Centro de Investigação da Academia da Força Aérea. O evento, organizado em parceria com a FCSH-UBI, terá início às 14h30, no anfiteatro 7.21 e é de entrada livre. Sob o lema “65 Anos a Servir Portugal e os Portugueses”, a AFA escolheu o distrito de Castelo Branco para as celebrações deste aniversário.