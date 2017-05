23-05-2017 10:09

GNR apreendeu vestuário contrafeito nas feiras de Pínzio e Mêda

A GNR da Guarda apreendeu 600 peças de vestuário contrafeito, com um valor total presumível de 15.195 euros, e identificou nove vendedores ambulantes.

Segundo o Comando Territorial, esta apreensão foi efetuada em várias ações levadas a cabo pelo Destacamento de Intervenção no sábado e na segunda-feira, nas feiras de Pínzio (Pinhel) e da Mêda. Foram ainda elaborados nove autos de notícia – «seis por contrafação e três relacionados com bens em circulação», adianta a GNR.