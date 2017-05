22-05-2017 17:10

Inês Monteiro (CA Seia) entre os sete lusos na Taça da Europa de 10.000 metros

Sara Moreira e Jessica Augusto integraram hoje a lista de sete portugueses convocados para a Taça da Europa de 10.000 metros, a disputar em Minsk, a 10 de junho. Além das duas maratonistas olímpicas, a lista hoje divulgada pela Federação Portuguesa de Atletismo conta ainda com as também atletas do Sporting Daniela Cunha e Susana Godinho, assim como Inês Monteiro (CA Seia) e Carla Salomé Rocha (individual), que competiu nesta distância no Rio2016. Jéssica Augusto e Salomé Rocha já têm mínimos para a maratona dos Mundiais de atletismo, podendo, nesta prova, tentar marca para os 10.000, fixada em 32.15 minutos. Bruno Albuquerque (Sporting) vai ser o único representante masculino nacional.