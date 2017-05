22-05-2017 11:49

Figueira de Castelo Rodrigo cria regulamento para apoiar agricultura e empreendedorismo

A Câmara Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo criou um regulamento municipal para apoio ao setor agrícola e ao empreendedorismo, de forma a combater o «insuficiente investimento empresarial».



O Regulamento Municipal "Figueira + Verde" e "Empreende + Figueira" foi hoje publicado em Diário da República e entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação. A medida é justificada pela autarquia, presidida por Paulo Langrouva (PS), pelo «insuficiente investimento empresarial e a reduzida propensão e escassez de recursos para o lançamento de novas empresas que se verifica no concelho de Figueira de Castelo Rodrigo, bem como a escassa diversidade de setores de atividade existentes».



O município também avançou com o regulamento por entender que a sua área geográfica, predominantemente agrícola, tem de «continuar a merecer o melhor apoio» para promoção do desenvolvimento socioeconómico que se pretende. No âmbito do novo Regulamento Municipal poderão ser apoiadas iniciativas de caráter agrícola, comercial e serviços que sejam relevantes para o desenvolvimento sustentável do concelho, contribuam para o fortalecimento da economia local e para a diversificação do tecido empresarial, criem novos postos de trabalho e sejam inovadoras.



O programa "Figueira + Verde" concede apoios ao setor agrícola e florestal, para plantação de amendoeiras, castanheiros, figueiras, laranjeiras, oliveiras, marmeleiros, nogueiras e pistacheiros, reflorestação com espécies autóctones, implementação e recuperação de entradas e vedações de propriedades rústicas, aquisição de equipamentos agrícolas, recuperação de lagares (de azeite e de vinho) e obtenção de Denominação de Origem Protegida e Controlada, entre outros. Como incentivo à instalação de novas explorações agropecuárias ou ampliação de explorações já existentes, o município também concederá apoios aos criadores de gado bovino, ovino, caprino e suíno.



Quanto ao programa "Empreende + Figueira", atribuirá apoios ao comércio e aos serviços em áreas como registo de marcas, patentes e logótipos, constituição de sociedades, aquisição de equipamento mobiliário e informático, participação em feiras e certames. Segundo o documento, os beneficiários dos apoios municipais comprometem-se a manter a iniciativa empresarial em causa no concelho de Figueira de Castelo Rodrigo por um prazo não inferior a três anos.