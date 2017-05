21-05-2017 15:01

Banda da Covilhã inaugura Grande Auditório

É hoje inaugurado o Grande Auditório da Banda Covilhã, mais uma aposta na requalificação da sede. Um espaço com 200 m2, 150 lugares sentados, climatizado, com apoio de WC e cozinha. Um espaço multifuncional, onde a memória histórica do edifício antigo e também renovado (portas e janelas velhas e com 114 anos) foram preservadas de uma forma original.

A sua principal função são os ensaios da banda e as diversas

orquestras, bem como outras atividades culturais e recreativas.