21-05-2017 14:18

Assunção Cristas em Fornos de Algodres e Foz Côa

A Presidente do CDS-PP, esteve hoje em Fornos de Algodres num almoço de apresentação da candidata às autárquicas no concelho. Já durante a tarde Assunção Cristas vai inaugurar a Sede de Campanha em Vila Nova de Foz Coa, juntamente com a apresentação do candidato, seguindo-se depois uma visita à Feira do Vinho do Douro Superior.