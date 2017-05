20-05-2017 16:07

Kayzer Ballet estreia Hotel Paraíso

Depois de ontem apresentar pela primeira vez ao público "Hotel Paraíso", a companhia Kayzer Ballet volta a subir hoje ao palco do Teatro Municipal da Covilhã (21h30), com o mesmo espectáculo.

Os bilhetes têm um custo de 6€ por pessoas e estão à venda no Biblioteca Café Concerto e na Bilheteira do Teatro Municipal da Covilhã.