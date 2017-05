20-05-2017 14:08

Serra da Estrela no trilho de 1000 atletas

O Estrela Grande Trail, prova de ultra distância que se realiza em Manteigas, em pleno Parque Natural da Serra da Estrela, realiza-se este próximo fim de semana. Com um novo conceito associado às várias provas que compõem o evento, o Estrela Grande Trail surge em 2017 vocacionado para a promoção do destino Serra da Estrela como um local de excelência para experienciar paisagens inesquecíveis, em trilhos de várias distâncias.

A grande novidade de 2017 é o aumento do percurso do Estrela Grande Trail (EGT), que passa a ter 109 km com 6300 m+. Tem início ‪ às 6h de sábado em Manteigas. As restantes distâncias, com provas também no sábado, ganham um novo naming: Estrela Orion Belt (49 km/ 2500 m+); Estrela Taurus (26 km/ 1300 m+); e o Estrela Ursa Minor (15 km/ 800 m+).

A entrega de prémios só se realiza no domingo.