20-05-2017 13:40

“Há música na serra” na Bendada

Decorre este sábado mais uma edição da iniciativa “Há música na serra”, na Bendada (Sabugal).

Este ano a atividade está associada a um mercado da terra, com mostra e venda dos produtos locais. Ao longo da tarde será representada uma peça de teatro com atores locais e música com o Grupo de Cantares de Belver, a Sociedade Filarmónica Bendadense, Pedras que Tocam e o Grupos de Bombos Eradense. Para as 18 horas está marcado um concerto pelo grupo de música tradicional Ronda dos Quatro Caminhos. “Há música na serra” é promovida pela Junta de Freguesia da Bendada, em colaboração com a Sociedade Filarmónica Bendadense.