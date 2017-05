19-05-2017 17:52

Espetáculo "Sangue e Outras Substâncias" alcançou quatro prémios em Marrocos

O espectáculo “Sangue e Outras Substâncias”, realizado em co-produção pela Asta e pelo Teatrubi, alcançou quatro prémios na 12ª edição do festival internacional de teatro universitário de Fès, em Marrocos. Para além de arrebatar o grande prémio do festival, este trabalho obteve ainda os galardões de melhor encenação e melhor direção, tendo o ator Edmilson Gomes sido distinguido como melhor ator masculino.

“Sangue e Outras Substâncias” é um trabalho com encenação de Rui Pires e Sérgio Novo e conta com a interpretação de Edmilson Gomes, Daniela Matos, Gonçalo Morais, Helena Ribeiro e Iúri Lopes.