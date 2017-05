19-05-2017 17:00

Fornos de Algodres celebra aniversário da Biblioteca Municipal com programa cultural

No âmbito do III Aniversário da Biblioteca Municipal Maria Teresa Maia Gonzalez, a Câmara Municipal de Fornos de Algodres preparou um programa diversificado de atividades culturais. De 22 de maio a 2 de junho celebrar-se-à a cultura, através de atividades como a Feira do Livro, as horas do conto, a apresentação de livros por parte de reconhecidos autores e vários teatros e espetáculos musicais.