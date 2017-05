19-05-2017 16:40

Exposição mostra “Pintar o Côa – Bendada” no Sabugal

Está patente até 6 de junho, no Museu Municipal do Sabugal, a exposição “Pintar o Côa - Bendada”.

A mostra é composta por trabalhos realizados em 2016 naquela freguesia do concelho raiano pelos pintores do GART - Grupo de Artistas e Amigos da Arte, pintores locais e crianças que integravam os ATL da Associação de Pais e Encarregados de Educação do Sabugal e da da Misericórdia do Sabugal. A exposição tem entrada livre e pode ser visitada de segunda-feira a domingo, em horário de expediente.