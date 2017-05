19-05-2017 15:00

Município do Fundão e UBI desenvolvem projeto de saúde visual

O Município do Fundão, em parceria com a Universidade da Beira Interior (UBI), está a desenvolver o projeto de saúde visual “Olhos Que Brilham Mentes Que Crescem”, junto dos alunos do último ano do pré-escolar dos Jardins de Infância do concelho do Fundão. Este projeto tem com objetivo identificar o défice de acuidade visual destes alunos e consiste na realização do rastreio a acuidade visual e a realização de uma consulta de Optometria.