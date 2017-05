19-05-2017 14:13

Frei Bernardo de Brito protagonista do segundo “Encontro com a História”

No seguimento do primeiro encontro com a história, dedicado a “D. Dinis e o tratado de Alcanizes”, o município de Figueira de Castelo Rodrigo prossegue com a iniciativa e amanhã será a vez de Frei Bernardo de Brito brilhar. O encontro está agendado para as 16 horas, em Castelo Rodrigo, e será feito um “casteling” (casting no Castelo) com os visitantes, tendo em vista a seleção de figurantes/atores locais para participarem nas próximas visitas guiadas.