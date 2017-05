19-05-2017 10:51

Wool regressa em Junho

A Covilhã volta a receber em junho o festival de arte urbana, Wool. Vai decorrer entre 3 e 11 de junho, depois de no ano passado não se ter realizado por falta de financiamento.

Nesta edição vão participar quatro artistas internacionais que, à semelhança anos anteriores, vão fazer várias intervenções pela cidade. A novidade é que este ano haverá duas exposições, uma resultante de um projecto desenvolvido com agentes culturais da cidade francesa de Roubaix e outra dedicada a todos os artistas que já passaram pelo festival. O Wool terá ainda um workshop para a população mais idosa, que este ano vai ter como público alvo os utilizadores do centro de atividades.