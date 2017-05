18-05-2017 19:11

Simpósio Internacional de Arte Contemporânea da Guarda vai homenagear João Cutileiro

A segunda edição do Simpósio Internacional de Arte Contemporânea da Guarda (SIAC) vai decorrer de 1 a 18 de junho, anunciou hoje a autarquia.

O evento contará com 120 artistas de 15 países e vai incluir uma homenagem ao escultor e ceramista João Cutileiro, pelos seus 80 anos.

Entre as atividades previstas está a exposição "80 anos, 80 desenhos" e o lançamento do vinho "Altium João Cutileiro", produzido pela Adega Cooperativa de Figueira de Castelo Rodrigo.

O SIAC inclui arte ao vivo, ateliers de pintura, escultura, serigrafia, exposições, oficinas de poesia visual, instalações, colóquios, palestras, recitais de poesia, apresentação de livros, um ciclo de cinema, documentários, música, "urban art", entre outras atividades.