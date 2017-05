18-05-2017 18:42

Fundão assinala Dia Internacional dos Museus

No âmbito do Dia Internacional dos Museus, que este ano desenvolve o tema “Museus e histórias contestadas: dizendo o indizível nos museus”, é hoje inaugurada, no Espaço Pontes, no Fundão, a exposição “Histórias do Xisto: Projectos para uma Casa-Museu em Lavacolhos”.

Esta exposição, que resulta de uma parceria entre o Município do Fundão, a Luzlinar e a Escola Superior de Artes Aplicadas do Instituto Politécnico de Castelo Branco, reúne trabalhos de alunos do mestrado de design interiores, da Escola Superior de Artes Aplicadas, coordenado por José Simão, Mónica Romãozinho e por Joaquim Bonifácio, sobre uma antiga casa de xisto nesta aldeia no concelho.

Para os responsáveis «o presente projeto visou fundamentalmente uma intervenção projectual no âmbito da conservação/reabilitação de uma habitação histórica e de caráter vernacular situada em Lavacolhos, localidade que se destaca não só pelo seu edificado, mas também pela sua riqueza paisagística».

Enquadrada nesta ação, irá ainda ter lugar a conversa aberta: “Recuperar o viver, continuar a contar histórias nas aldeias de xisto”.