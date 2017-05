18-05-2017 18:18

Aquilo estreia histórias de mulheres anónimas no TMG

“P.H.M.A.” – que significa “Partilha de Histórias de Mulheres Anónimas) – é o título da nova produção do Aquilo Teatro que tem hoje estreia marcada no TMG (21h30).

A peça é o resultado final do Atelier de Expressão Dramática, formação de longa duração, que o grupo guardense levou a cabo pelo décimo ano consecutivo. As protagonistas desta criação encenada por António Terrinha são mulheres casadas, solteiras, viúvas, adolescentes, de 20, 30, 40 anos, com noivo, sem noivo.

«Vivem rodeadas de pressões no trabalho, pequenas tragédias domésticas, dietas tirânicas, incompreensão masculina, reclamações vindas de todos os lados e uma infinidade de outras escravidões da vida quotidiana», adianta a produção.

Com reposição amanhã, o espetáculo é interpretado por Carla de Paula, Carlota Aparício, Cristina Gaspar, Dulce Gomes, João Borges, Manuel Tavares, Rita Bárbara e L. Susana Fonseca.