18-05-2017 17:24

Festival de Cinema Silver na Covilhã

Entre hoje e domingo decorre na Covilhã o Festival de Cinema Silver. A iniciativa vai decorrer no auditório da Banda da Covilhã e visa aproveitar a característica lúdica do cinema e, simultaneamente, a capacidade que a sétima arte tem de levar o espetador a identificar-se e a sentir emoções com situações dos filmes, para refletir sobre como corrigir e agir sobre a realidade dos problemas dos mais velhos e assim promover atitudes positivas relativamente ao envelhecimento.

A primeira sessão acontece hoje às 21 horas, com a exibição do filme "O Estagiário", seguindo-se um debate moderado pela professora Assunção Vaz Patto. Amanhã, realiza-se a sessão "Curtas e Tapas", em que são projectadas curtas-metragens no âmbito do projecto europeu Cinage e durante a qual serão servidas tapas, seguindo-se o filme "Uma História Simples", de David Lynch, e o debate será moderado pelo professor Henrique Pereira. Já no sábado, será exibido o filme "Vou para Casa", com Catherine Deneuve e John Malkovitch. O debate é moderado pela professora Maria Filomena Santos.