18-05-2017 16:39

Terceiro volume das obras completas de Eduardo Lourenço apresentado hoje na BMEL

O terceiro volume das obras completas de Eduardo Lourenço é apresentado esta tarde na biblioteca que tem o nome do pensador na Guarda.

A sessão está agendada para as 18 horas. A publicação “Obras Completas de Eduardo Lourenço - Livro III: Tempo e Poesia” será apresentada por Carlos Mendes de Sousa. Editada em 1974, este livro, integralmente reproduzido na primeira parte deste volume, constitui «uma obra de referência, sendo considerada por Carlos Mendes de Sousa a mais importante obra sobre poesia alguma vez editada em Portugal», adianta a BMEL.

As restantes partes reúnem textos inéditos ou dispersos em jornais, revistas, prefácios ou incluídos em volumes coletivos. Carlos Mendes de Sousa é professor na Universidade do Minho. Tem-se dedicado especialmente ao estudo da literatura brasileira e da poesia portuguesa moderna e contemporânea.

A sessão está integrada nas atividades programadas este mês pela BMEL por ocasião dos 94 anos do filósofo.