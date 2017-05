18-05-2017 12:25

Mêda organizou 11ª edição da fase regional do Concurso Nacional de Leitura

No dia 5 de maio, na Biblioteca Municipal e Casa da Cultura de Mêda, 126 alunos de 31 escolas da Região das Beiras e Serra da Estrela participaram nas provas da fase regional do Concurso Nacional de Leitura 2016-2017.

Promover o gosto pela leitura e estimular o treino de competências de expressão escrita e oral, a partir de obras literárias propostas a alunos do 3º ciclo do ensino básico e do ensino secundário, foram os objetivos do concurso. Os livros propostos foram "O Romance", de Rita R de Ana Saldanha; "Os Sonhadores", de António Mota; "O Triunfo dos Porcos", de George Orwell e "Uma Costela da Beira Alta", de Daniel Joana.

No período da tarde a anteceder as provas orais os alunos puderam, no auditório da Casa da Cultura, desfrutar de um momento musical protagonizado por Fábio Mesquita, um jovem da Mêda que já participou nos “Ídolos”.

Os vencedores apurados para a Fase Final do Concurso Nacional de Leitura foram na categoria “3º ciclo”: Bárbara Isabel Soares, da Escola Secundária de Pinhel, tendo sido apurados como suplentes, Diana Rita Azevedo Martins, aluna do Externato Evaristo Nogueira de Seia, e Lara Maria Tavares, da Escola Básica de São Domingos da Covilhã.

Na categoria “Secundário” ficou em primeiro lugar Vera Raquel Gonçalves, da Escola Secundária de Figueira de Castelo Rodrigo, e como suplentes, Joana Alexandra Fonseca, da Escola Básica e Secundária Sacadura Cabral de Celorico da Beira, e Ana Dara Geraldes, da Escola Básica e Secundária da Sé, na Guarda.