18-05-2017 12:21

Entradas e saídas controladas em Foz Côa para encontrar menina desaparecida

Prosseguem as ações no terreno para encontrar uma menina de nove anos que desapareceu ontem em Vila Nova de Foz Côa.

Segundo fonte da proteção civil municipal, as forças policiais estão a controlar as entradas e saídas do território envolvente a Vila Nova de Foz Côa. A investigação está ser liderada pela PJ da Guarda, que suspeita tratar-se de um caso de rapto parental, já que os pais - a mãe é romena, o pai turco - disputavam a tutela da criança.