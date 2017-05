18-05-2017 11:31

Candidatos autárquicos têm que entregar listas no tribunal até 7 de agosto

As listas de candidatos às eleições autárquicas de 1 de outubro têm de ser entregues no tribunal competente até 7 de agosto.

A data consta do mapa-calendário das operações eleitorais divulgado pela Comissão Nacional de Eleições.

As listas são apresentadas ao juiz do juízo de competência genérica com jurisdição no respectivo município até 55 dias antes do acto eleitoral.