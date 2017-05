18-05-2017 10:24

UNICEF reconhece Fundão como cidade amiga das crianças

O município do Fundão foi reconhecido pela UNICEF como “Cidade Amiga das Crianças”, uma distinção que valoriza a implementação de políticas e programas autárquicos direcionadas para a infância e adolescência.

O Programa Cidades Amigas das Crianças e o município do Fundão preconizam o desenvolvimento e a adoção de políticas coordenadas para a infância e adolescência, que potenciem a articulação entre todos os setores municipais (educação, habitação, cultura, lazer e tempos livres), e o estabelecimento de parcerias com instituições e entidades da comunidade que trabalham com e para as crianças (escolas, hospital, centro de saúde, museus, tribunais e todas as associações e movimentos associativos).