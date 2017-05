17-05-2017 17:16

Empresa norte-americana realizou roadshow na UBI

A empresa norte-americana TE CONNECTIVITY esteve hoje na Universidade da Beira Interior (UBI), com um roadshow que levou a outras quatro universidades europeias. A multinacional do ramo automóvel elegeu a UBI como uma das suas parceiras estratégicas no continente europeu e a única em Portugal. Deu a conhecer projetos e equipamentos, com a perspetiva de recrutarem recursos humanos. Durante o dia, os elementos da TE CONNECTIVITY, que em Portugal está sediada em Évora, estiveram na Faculdade de Engenharia para apresentar a empresa aos alunos. Além de Portugal, a TE CONNECTIVITY tem um parceiro estratégico em mais quatro países da Europa: Alemanha, Eslováquia, França e Hungria. A parceria com a UBI permite aos estudantes a realização de estágios ou a integração na empresa.