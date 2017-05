17-05-2017 16:25

Quatro judocas do distrito da Guarda apurados para o Nacional de juvenis

Realizou-se no passado dia 13, o Campeonato Regional da zona Norte de judo para o escalão de juvenis (13/14 anos).

A prova teve lugar no pavilhão municipal de Vagos, numa organização da Associação de Judo do Distrito de Aveiro, e reuniu atletas dos distritos da Guarda, Viseu, Porto, Viana do Castelo, Aveiro e Braga. No final apenas os cinco primeiros classificados foram apurados para o Nacional do escalão, a realizar no próximo 10 de junho, em Odivelas. Em representação do Clube de Judo da Guarda competiram Cláudia Ceifão (+63kg) e Pedro Gil (+81kg), que ficaram automaticamente apurados por não terem tido adversários nas respetivas categorias de peso, pelo que participaram extra prova. Mesmo assim, Pedro Gil venceu os seus combates classificando-se em primeiro lugar e Cláudia Ceifão foi segunda. Pelo Sp. Sabugal, Carlos Filipe competiu na categoria mais leve da prova, -34kg, e sagrou-se vice-campeão regional na sua estreia em provas oficiais. Por sua vez, João Neca, em -60 kg, conquistou o título regional Norte um ano depois de ter subido ao pódio na terceira posição.