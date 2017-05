17-05-2017 16:02

Luís Correia recandidata-se em Castelo Branco

O atual presidente da Câmara de Castelo Branco vai recandidatar-se nas próximas eleições autárquicas. A recandidatura de Luís Correia conta com o apoio da concelhia do PS, que lhe dá «a necessária autonomia para a feitura das listas à câmara, assembleia municipal e juntas de freguesia». A decisão é justificada pela «comprovada experiência autárquica do atual presidente da câmara, a sua reconhecida capacidade de gestão, a capacidade para lutar e defender os interesses de Castelo Branco e da região, e ainda a avaliação política do trabalho realizado nos últimos quatro anos».

O PS considera que com Luís Correia «o concelho vive um período ímpar de progresso e de modernidade”, afirmando-se “definitivamente, como um dos concelhos do país com melhor qualidade de vida”.