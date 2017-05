16-05-2017 18:46

Marcelo espera que diálogo entre autarquia de Almeida e CGD «dê frutos»

O Presidente da República, que recebeu hoje o presidente da Câmara de Almeida, espera que este tenha um diálogo com a Caixa Geral de Depósitos (CGD) que «dê frutos e decorra com serenidade democrática».

Segundo uma nota da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa «recebeu o presidente da Câmara de Almeida, que lhe explicou o ponto de vista do município e a disponibilidade para o diálogo com a CGD, diálogo que o Presidente da República espera que dê frutos e decorra com serenidade democrática».

A reunião com Baptista Ribeiro decorreu em Matosinhos, mas nenhum dos dois prestou declarações aos jornalistas no final.