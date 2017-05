16-05-2017 18:19

XV Feira do Livro começa hoje em Pinhel

Começa hoje, pelas 21 horas, a XV Feira do Livro em Pinhel. A inauguração será acompanhada de poesia, com a presença e participação do Movimento Poético de Pinhel. A iniciativa, promovida pela Câmara Municipal local, tem como objetivo incentivar o gosto pela leitura e proporcionar o acesso a uma maior oferta de publicações. O programa da feira, a realizar no átrio da Casa Grande (antigo edifício dos Paços do Concelho) e no Pelourinho e que se prolonga até domingo, inclui a apresentação de um livro editado pelo município intitulado “Brasões, Pelourinhos e Cruzeiros do Concelho de Pinhel”, encontros com autores, poesia, música e teatro.