16-05-2017 17:46

Grande Rota do Alva valoriza percurso ribeirinho entre Seia e Penacova

Sete municípios criaram hoje a Grande Rota do Alva, numa sessão realizada em Penacova e onde as partes assumiram o compromisso de valorização ambiental e turística deste afluente do rio Mondego, numa extensão de 106 quilómetros. Com esta iniciativa, as autarquias envolvidas comprometem-se a criar uma rota de percursos pedestres e cicláveis, na qual serão integrados diversos caminhos já existentes. O projeto avançará com apoio de fundos europeus diversos do Portugal 2020, reunindo os municípios de Gouveia, Seia, Oliveira do Hospital, Arganil, Tábua, Vila Nova de Poiares e Penacova. O presidente da Câmara Municipal de Penacova, Humberto Oliveira, estima que serão investidos quase 100 mil euros na Grande Rota do Alva, entre a nascente e a foz do rio, nas povoações do Sabugueiro (Seia) e Porto da Raiva (Penacova), nos distritos da Guarda e Coimbra, respetivamente.