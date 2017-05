16-05-2017 15:48

Livro de Joaquim Tenreira Martins apresentado hoje na BMEL

É hoje apresentado, na Guarda, o livro "Rostos da Emigração", de Joaquim Tenreira Martins.

A sessão decorre pelas 18 horas na Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço, no âmbito do 113º aniversário do semanário "A Guarda".

Trata-se de um livro cujos enredos se desenrolam no Consulado, onde o autor acolheu, encaminhou e auxiliou milhares de emigrantes durante os largos anos em que trabalhou no Serviço Social e Jurídico da Embaixada de Portugal em Bruxelas.