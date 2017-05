16-05-2017 15:08

Inaugurado Centro BTT em Seia

A Câmara Municipal de Seia deu uma nova vida à escola primária de Santa Comba de Seia. O Centro de BTT Seia Aldeias de Montanha, nova infraestrutura vocacionada para apoiar os praticantes de BTT e cicloturismo, foi inaugurado no domingo e disponibiliza balneários e uma estação de serviço para bicicletas - com máquina de lavagem e enchimento de pneus e mini-oficina (em regime de self-service). Na ocasião foi apresentada a aplicação 'Aldeias de Montanha - Hike-Bike & Tourism', que oferece toda a informação necessária à realização das rotas cicláveis marcadas, para além, dos percursos pedestres, conteúdos referentes aos melhores locais para comer e dormir, bem como os mais relevantes pontos de interesse turístico. No final, os ciclistas presentes seguiram num passeio de bicicleta pela Rota das Vinhas, um dos quatro itinerários cicláveis marcados no âmbito do projeto das Aldeias de Montanha. As Aldeias de Montanha reforçam assim o seu o posicionamento do “cicling” na serra da Estrela, numa cerimónia que contou com a presença de Delmino Pereira, Presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo, o Presidente da Câmara Municipal de Seia, Filipe Camelo, o Presidente da ADIRAM - Associação de Desenvolvimento Integrado da Rede de Aldeias de Montanha, Francisco Rolo, e o Presidente de Junta da Freguesia, Paulo Santos.