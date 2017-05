15-05-2017 17:54

Candidato independente com apoio do CDS-PP desiste no Sabugal

O licenciado em Filosofia e Psicanálise Alberto Martins Luís, mais conhecido por Alberto Paché, que liderava um movimento independente, com o apoio do CDS-PP, desistiu da candidatura à presidência da Câmara do Sabugal por razões pessoais e familiares. A desistência da candidatura, anunciada hoje por Alberto Martins Luís, de 62 anos, na sua página pessoal do facebook, foi confirmada à agência Lusa por Henrique Monteiro, presidente da Comissão Política Distrital da Guarda do CDS-PP. Com a desistência de Alberto Paché, o CDS-PP adianta que irá encontrar outro candidato para a autarquia do Sabugal. O município do Sabugal é atualmente presidido pelo social-democrata António Robalo. No atual executivo, o PSD tem a maioria, com quatro elementos, e o PS possui três.