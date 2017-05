15-05-2017 15:24

João Morgado viaja até Genebra

O escritor covilhanense João Morgado vai marcar presença na feira do livro e festa lusófona que vai decorrer na cidade de Genebra, nos dias 17 e 18 de junho. Nesta feira cultural, que terá como temática central “Camões, nossa língua e cultura”, João Morgado vai apresentar a sua obra, sobretudo os romances e também as edições para o público juvenil que falam de Pedro Álvares Cabral e Vasco da Gama, duas personagens centrais da história de Portugal. Este evento vai reunir a comunidade lusófona e outras comunidades implantadas em Genebra e contará com elementos do corpo diplomáticos de vários países de língua portuguesa.