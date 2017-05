15-05-2017 12:31

Câmara da Covilhã inicia instalação de sistemas LED

O município da Covilhã iniciou no passado dia 11 a substituição de luminárias já obsoletas ou em más condições por novas luminárias com tecnologia LED, nas redes de iluminação pública.

Com um sistema de última geração, estas luminárias permitem um controlo por radiofrequência e um sistema de telegestão pioneiro em Portugal. Esta substituição tem como objetivo reduzir os custos com a iluminação pública, uma vez que as novas lâmpadas apresentam um maior tempo de vida e um consumo elétrico inferior às lâmpadas tradicionais, permitindo poupar até 70% dos custos com eletricidade.

As 1829 luminárias implicam um investimento superior a 2 milhões de euros que o município prevê saldar ao fim de 10 anos, sendo este pago com parte da poupança resultante da troca dos equipamentos.

Com uma duração prevista de 14 semanas, a substituição deverá terminar a 15 de agosto.

O Presidente da Câmara Municipal da Covilhã, Vítor Pereira, afirma que o objetivo desta substituição passa por «diminuir os gastos com a iluminação pública, possibilitando uma poupança a nível financeiro e, consequentemente, maior investimento em outras áreas».

A par com outros municípios, a Covilhã será pioneira a finalizar este projeto que irá abranger, numa primeira fase, a zona central da cidade. No entanto o edil afirma que «futuramente vamos avançar para os dois parques industriais e todas as freguesias».